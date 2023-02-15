Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 139 770 осіб (+690 за добу), 298 літаків, 3290 танків, 2303 артсистеми, 6507 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 15 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 139 770 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 139 770 (+690) осіб ліквідовано,
- танків - 3290 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 6507 (+7) од,
- артилерійських систем - 2303 (+4) од,
- РСЗВ - 466 (+0) од,
- засоби ППО - 236 (+2) од,
- літаків - 298 (+0) од,
- гелікоптерів - 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2011 (+0),
- крилаті ракети - 857 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5161 (+6) од,
- спеціальна техніка - 219 (+1).
"Дані уточнюються", - додають у