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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 139 770 осіб (+690 за добу), 298 літаків, 3290 танків, 2303 артсистеми, 6507 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 15 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 139 770 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 139 770 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків - 3290 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 6507 (+7) од,
  • артилерійських систем - 2303 (+4) од,
  • РСЗВ - 466 (+0) од,
  • засоби ППО - 236 (+2) од,
  • літаків - 298 (+0) од,
  • гелікоптерів - 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2011 (+0),
  • крилаті ракети - 857 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5161 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 219 (+1).

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 139 080 осіб (+740 за добу), 298 літаків, 3286 танків, 2299 артсистем, 6500 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 139 770 осіб (+690 за добу), 298 літаків, 3290 танків, 2303 артсистеми, 6507 броньованих машин 01


"Дані уточнюються", - додають у

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    24 одиниці техніки і 700 чумардосів! Слава ЗСУ! Переможемо!
    Броня просіла, але ППО і спецтехніка це добре ))
  • Moshe Dayan 29b06cb5
    690 пігдогів!
  • Русня Двухсотая
    Як я вважаю. З 10 тис. консервантів по даним аналітиків зможуть поїхати максимум 3 тис танків. Плюс вони нашу трофеїли на початку війни, плюс Білорусь, плюс промисловість щось випускає. І саме головне, що майже 1/3 підбитих танків( яку ми включаємо до звітності) вони ремонтують і знову в бій кидають. А водити радянський танк багато розуму не потрібно. Тому танкісти в них не закінчуються.
    Це якщо я правильно зрозумів ваше питання
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