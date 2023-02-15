Новини

Держдума та Рада Федерації РФ збирають засідання для "інтеграції" окупованих українських територій

13 93839
окупанти,окупація
Рада Федерації Росії та Державна Дума скликають 22 лютого позапланове засідання. На ньому розглянуть закони про "інтеграцію" до російського правового поля тимчасово окупованих територій.

Про це заявив голова комітету Ради Федерації з питань регламенту В’ячеслав Тимченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, ці закони мають бути ухвалені до 1 березня.

"Рада Федерації на позаплановому засіданні 22 лютого планує розглянути закони про інтеграцію нових суб'єктів РФ у правове поле Росії, які мають бути ухвалені до 1 березня", - сказав Тимченко.

Також читайте: Кремль стимулює росіян переїжджати на окуповані території України, - Центр нацспротиву

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Олександр Юр 76461ee7
    Росія не має нічого спільного з правовим полем
  • Яр Холодний
    УКАЗ
    ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Об исключении г. Красный Лиман из состава
    Российской Федерации
    В соответствии с международными принципами международного права. учитывая волеизъявление народа Украины, постановляю:
    Исключить г.Красный Лиман из состава Российской Федерации.
    В честь этого события провести праздничнный салют на аэродроме Бельбек в Крыму.
    Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания



    В результате организованного и проведённого ЗСУ 1 октября 2022 года референдума, Лиман остался в составе Украины! В голосовании (кроме украинских солдат и местных жителей) принимали участие гаубицы, танки, РСЗО, миномёты и ПТУР с ЗРК!
  • Яр Холодний
    "Границы России заканчиваются там... где Россия получает по *****!!!"
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини