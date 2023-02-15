Минулої доби росіяни 38 разів обстріляли Херсонщину, - ОВА
2860
Російські загарбники 14 лютого 38 разів обстріляли населені пункти Херсонської області з мінометів, РСЗВ та артилерії
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.
"Російські загарбники 38 разів обстріляли Херсонщину. Мирні населені пункти потерпали від атак з РСЗВ, мінометів та артилерії.
Херсон російська армія атакувала 9 разів – гатили по житлових кварталах міста. Через обстріли пошкоджено медичний заклад та житлові будинки", - йдеться в повідомленні. Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 2 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Херсонської міськради, ворог минулої доби обстріляв територію громади 11 разів.
"Під вогнем перебували переважно мікрорайон Острів та смт Антонівка. Поранень зазнала одна людина", - йдеться в повідомленні.