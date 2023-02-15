Берлусконі почав виправдовуватися після заяв, що Україна "нападала на Донбас": Каже про підтримку українського народу

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі після після критики Зеленського та повторення тез роспропаганди заявив про підтримку України.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Берлусконі зазначив, що Італія завжди підтримувала український народ і без вагань голосувала у своєму парламенті та Європі за військову та фінансову допомогу.

"Я завжди був і залишаюся на боці українського народу та миру. Я сподіваюся, що невдовзі буде знайдено дипломатичне рішення цієї дуже небезпечної війни для всіх нас. Я запропонував великий План Маршала Заходу щодо відбудови України, як можливий дипломатичний спосіб припинення цього конфлікту", - додав він.

Нагадаємо, раніше Берлусконі висловився про війну РФ проти України, повторивши тези російської пропаганди. Зокрема він заявив, що Україна нібито "нападала на Донбас". Також він сказав, що якби він був прем'єр-міністром сьогодні, то не став би зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським.

Чинна прем’єрка Джорджі Мелоні запевнила Україну в підтримці.

У МЗС України заявили, що Берлусконі намагається цілувати криваві руки Путіна.

Також читайте: Італія та Франція передадуть Україні системи ППО SAMP/T, - Остін