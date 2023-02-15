ЄС має намір запровадити санкції проти російських Альфа-Банку, Тінькофф та Росбанк та відключити їх від SWIFT, - Reuters

Єврокомісія запропонувала країнам ЄС відключити ще чотири російські банки, включаючи приватний Альфа-Банк, онлайн-банк Тінькофф і комерційного кредитора Росбанк від глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За даними дипломатичних джерел видання, гума та асфальт будуть додані до списку країн ЄС, заборонених до імпорту з Росії, а блок заборонить арабську службу Russia Today на своїй території. Заборони на експорт покликані придушити здатність Росії виробляти зброю та техніку, спрямовані проти України.

Також нові санкції будуть поширюватися на електронні схеми та компоненти, тепловізійні камери, радіоприймачі та важкі транспортні засоби, а також сталь та алюміній, що використовуються у будівництві, та машини, що використовуються у промислових та/або будівельних цілях.

Єврокомісія також запропонувала додаткові обмеження на європейські спільні підприємства з Росією та російськими громадянами, які входять до складу рад директорів у Європі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС готує санкції проти "таємного флоту" російських танкерів, - Politico

Серед заходів, що обговорювалися, також було внесення до чорного списку осіб, причетних до виробництва іранських безпілотників, які використовуються в Україні.

Блок прагне як розширити свої заходи проти Росії, і закрити лазівки в існуючих санкціях, зокрема шляхом запровадження жорсткішого контролю над продажем супутникових даних Китаю.

Нідерланди запропонували внести до чорного списку Sun Ship Management, що базується в Дубаї, підрозділ російської судноплавної компанії "Совкомфлот", яка знаходиться під британськими, канадськими та американськими санкціями. Згідно з вебсайтом компанії, багато її суден ходять під прапором Кіпру, країни ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Експорт російської нафти продовжує падіння, – Bloomberg