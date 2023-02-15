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Череватий про сенс оборони Бахмуту: Воїни ЗСУ там знищують найкращі російські частини

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бахмут
У боях за Бахмут українська армія знищує сили противника. Навіть у разі відходу з міста не ворог не повинен прорватися на Слов’янськ та Краматорськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Воїни на бахмутському напрямку виконують дуже важливу функцію - вони зараз знекровлюють ворога. Знищують кращі російські частини. З кожним таким боєм противник стає все менш боєздатним", - пояснив він.

Відповідаючи на питання, за яких умов українським військам доведеться відходити з Бахмуту, Череватий зазначив, що тактичні відступи можливі в різних ситуаціях, насамперед - для збереження особового складу, для того, щоби покращити своє тактичне положення і більш ефективно проводити оборонну операцію, щоби вирівняти лінію оборони.

"Важливо - щоби ворог не мав можливості системно прорвати нашу оборону, тому що тоді він обрушує тили і просто рухається по напрямку головного удару. Наприклад, у даному випадку це Слов'янськ та Краматорськ", - зазначив він.

За словами Череватого, керівник цієї ділянки фронту - командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

"Він планував київську битву, харківську та лиманську операції. У нього дуже потужний штаб і там, як правило, розглядаються різні варіанти дій противника і варіанти протидії їм", - додав він.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
  • VOLVO XC 70
    мой знакомый с неделю тому назад говорил с товарищем который пробыл в Бахмуте более месяца после мобилизации дали краткосрочный отпуск для регистрации брака и обратно домой психологически и физически ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО....это не солдаты РФ а ОРДА ЗОМБИ идут систем но и плотно трупы горы пока зима мороз не воняет а по теплу хоть противогаз одевай они Россияне - идут волнами как будто под наркотой в безумстве или введенные в транс или гипноз ...патронов РПГ и прочего для стрелкового БДК хватает даже больше чем надо изнашиваются наши войны устают от недосыпа холода мороза и психически такое КООЛЕКТИВНОЕ СУИЦИДАЛЬНОЕ БЕЗУМНОЕ И БЕЗДАРНО ТУПОЕ И НЕ ЯСНО ЗАЧЕМ???!! поведение--- нормальным нашим пацанам принимать реальность очень сложно..сложно с ударной техникой танками авиацией ее таки да не хватает по Бахмуту если по честному надо пару бы суток ковровую бомбардировку даже Буратино термобаристическими и с напалмом ибо тот тараканник крысятник еще долго будет налазить...
    И да тут не конает слова Безумству храбрых поем мы песню я о россиянах... ЭТО ПРОСТО КАКАЯ ТО МАССОВАЯ МЯСОРУБКА или ВРАТА В АД
  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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