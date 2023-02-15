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Визнання анексії України Путіним відкриє скриньку Пандори по всьому світу для агресорів, - Блінкен

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блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив, чому не можна визнавати анексію України президентом країни-агресора Володимиром Путіним, за його словами, це відкриє шлях для всіх агресорів, які зможуть так само чинити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Блінкен розповів в інтерв'ю NPR.

"Якщо ми ратифікуємо захоплення землі іншою країною і скажемо: "Це нормально, ви можете зайти, забрати її силою і утримувати", це відкриє скриньку Пандори по всьому світу для агресорів, які скажуть: "Що ж, ми зробимо те саме і нам це зійде з рук", - йдеться в повідомленні.

При цьому Блінкен не вважає, що війна Росії проти України наближається до завершення. За його словами, для досягнення миру Путін повинен спочатку відмовитися від свого уявлення про те, що Україна "його власність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не проявляє інтересу до дипломатії, попри приголомшливі втрати армії РФ, - Блінкен

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Задовбали своїми скриньками.
    Як ви раніше хутлєра не прорахували ? Дозволили нападати на сусідів.
  • Aleksey NotBad
    Эту пандору открыл птн ещё в 2014 году. Именно тогда, нужно было как следует вмазать по наглому хлебалу. Хотя стоп. А как же Грузия, Молдова? Череда игнорирований и задабриваний агрессора привели к ещё большей беде. Первое правило: гопникам надо давать сдачи. Гопники понимают только силу, если ты будешь под них подстраиваться, то ты достоин своей участи.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Воно то так, але чому США мали прораховувати пуйла, коли в нас ще недавно 60% населення, наслухавшись пропаганди того ж пуйла, були проти НАТО? Чи нам американці вибрали кучму, чи зека-януковича? Чи в 2019 році вони нас просили вибрати коломойського і антимайданну владу? В США також є різні течії і рухи і не всі так чітко усвідомлюють кацапське зло, бо там також працюють їхні гроші а точніше їх тонка пропанганда.
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