Окупанти на Луганщині за зміну паспорта на російський обіцяють надавати пільгову іпотеку, - ОВА
54111
На Луганщині триває примусова паспортизація.
Про це повідомляє в телеграмі Луганська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Тепер за заміну документів обіцяють надати пільгову іпотеку, але виключно на окупованих територіях. Тобто виїхати і скористатися цією примхою в регіонах рф неможливо. Та в окупації загалом теж – у більшості містян і селян немає коштів на купівлю життя", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, реалізувати програму має фінансовий інститут розвитку в житловій сфері "дом.рф", якому держава надаватиме субсидії для покриття різниці в іпотечних відсотках банкам.