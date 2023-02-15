У Росії видаватимуть перекази іноземних книжок "своїми словами": нема прав
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Щоб обійти відсутність прав на видання західних книжок, російські видавці вирішили переказувати їх "своїми словами".
Зокрема, так російське видання "Ексмо" вчинить з книгою мемуарів принца Гаррі під назвою "Spare", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
Права на цю книгу належать видавництву Penguin Random House, яке торік припинило співробітництво з російськими партнерами через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Росіяни вирішили підготувати на базі цих мемуарів видання, в якому "будуть відображені ключові ідеї книги без використання уривків з неї: автор саммарі прочитала книгу англійською та переповіла її своїми словами", - пояснили у видавництві.
Так само росіяни збираються вчинити з популярною мотиваційною книгою "Не ний" Джен Синсеро, термін дії прав на яку сплив торік.