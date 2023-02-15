ЗСУ будуть готові до наступу на західній техніці через декілька місяців, - Резніков
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, техніка не може просто так зайти в Україні. Всі можливості її постачання в Україну прив’язані передусім до терміну навчання.
"Наші екіпажі – не має значення, артилерійські, танкові, на "Бредлі", на "Мастифах" або на "Страйкерах", – мають підготуватися. І не просто як сам по собі екіпаж, але у взаємодії, у складі цілого підрозділу, наприклад, танкового батальйону, і так далі. Тому що в них задача – виконання завдання, що сплановане українським Генеральним штабом. І це завдання спрямовано передусім на деокупацію тимчасово окупованих територій України. Це потребує часу. Ми говоримо про декілька місяців, коли ми будемо повноцінного готові. А далі вже за рішенням Генерального штабу будуть відбуватися ті або інші події", - пояснив міністр.