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Україні вистачить боєприпасів, щоб відбити російську навалу, - Резніков

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сша,зброя,боєприпаси
Поставки боєприпасів Україні є та будуть.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів очільник Міноборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Ми давно організували постачання боєприпасу від країн НАТО як військово-технічну допомогу, так і уклали контракти на 23-й рік, щоб забезпечити системність постачання. Тому поставки є, і поставки будуть. Коли йде війна, завжди чогось не вистачає. Але казати, що ситуація критична і нам не вистачить (боєприпасів. - Ред.) для того, щоб відбити навалу, – не можна. Ми готові до відбиття навали. Але що більше буде боєприпасу – то краще, і про це знають наші партнери. Про це ми сьогодні також говорили на засіданні Рамштайну", - зазначив він.

За словами Резнікова, тема запуску виробництва в кожній з країн-партнерів звучить, здається, з другого або третього Рамштайну.

"Ми говорили про те, що ми готові, що наша індустрія – як приватна, так і державна, разом, у партнерстві – готова це робити. Тобто це вже не є для нас новиною, це вже рівень обговорення деяких окремих проєктів", - додав очільник Міноборони.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • bazil rejestrowyj
    Ага, так само як і дронів, мінометів, і зимової форми
  • Ksenia VB
    Олег Леусенко
    @leusenko1
    ·
    14 год
    Виявляється, щоб корупціонер-міністр залишився на посаді, достатньо зробити носовичок із зображенням літаків-винищувачів!
    - А що, так можна? - питають спантеличено інші мародери.
    Можна.
    Але треба бути другом Зеленського.
    Резнікову не вистачає шкарпеток з написом "Яйця по 17 грн"
  • Надія Кузишин e4216b52
    Для кого воно про це пише ?!! Хтось його про це питає ?! Та сиди вже під лавкою і чухай свої по 17 грн. за кг. яйця !!!
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