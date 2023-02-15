Енергосистема України четверту добу поспіль працюватиме без дефіциту, - Галущенко
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15 лютого генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання. Четверту добу поспіль українська енергосистемі працюватиме з нульовим дефіцитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міненерго.
"Працюють усі 9 енергоблоків АЕС, забезпечуючи більша частина обсягів виробленої електроенергії в Україні. Сприятливі погодні умови цієї зими дозволяють потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел", - заявив міністра енергетики України Герман Галущенко.
В Одеській області у зв’язку з ремонтами мережевої інфраструктури можливі стабілізаційні відключення.
На жаль, через ворожі обстріли східної частини Харківської області та пошкодження електромереж знеструмлено м. Куп’янськ та прилеглі райони.