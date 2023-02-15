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Енергосистема України четверту добу поспіль працюватиме без дефіциту, - Галущенко

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енергетика,електроенергія,енергосектор
15 лютого генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання. Четверту добу поспіль українська енергосистемі працюватиме з нульовим дефіцитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Працюють усі 9 енергоблоків АЕС, забезпечуючи більша частина обсягів виробленої електроенергії в Україні. Сприятливі погодні умови цієї зими дозволяють потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел", - заявив  міністра енергетики України Герман Галущенко.

В Одеській області у зв’язку з ремонтами мережевої інфраструктури можливі стабілізаційні відключення.

На жаль, через ворожі обстріли східної частини Харківської області та пошкодження електромереж знеструмлено м. Куп’янськ та прилеглі райони.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Олег Максимчук f38aa6c9
    заявив міністра енергетики України Герман Галущенко Джерело:

    та пристреліть вже цього балабола
    вот ***** москалям розвідка - наші балаболи все розпатякають.... цей про енергосистему, золотояйцевий про поставки....
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Та вони і так все знають. Інформаторів до біса, навіть на заході країни
  • Garry Grant
    Кацапи дякують за інформацію.
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