Енергосистема України четверту добу поспіль працюватиме без дефіциту, - Галущенко

15 лютого генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання. Четверту добу поспіль українська енергосистемі працюватиме з нульовим дефіцитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Працюють усі 9 енергоблоків АЕС, забезпечуючи більша частина обсягів виробленої електроенергії в Україні. Сприятливі погодні умови цієї зими дозволяють потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел", - заявив міністра енергетики України Герман Галущенко.

В Одеській області у зв’язку з ремонтами мережевої інфраструктури можливі стабілізаційні відключення.

На жаль, через ворожі обстріли східної частини Харківської області та пошкодження електромереж знеструмлено м. Куп’янськ та прилеглі райони.

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