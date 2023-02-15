Замість винищувачів Британія могла б надати Україні більш термінову підтримку, зокрема зброю великої дальності й зенітні ракети, - Воллес
12 55461
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес впевнений, що союзники могли б допомогти Україні швидше, підтримуючи операції "на землі" і не зосереджуючись на наданні літаків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Замість винищувачів, для надання яких будуть потрібні місяці на навчання пілотів і "істотна технічна бригада", Велика Британія могла б надати більш термінову підтримку. Зокрема, передати зброю великої дальності і зенітні ракети.
"Я думаю, що ми можемо допомогти Україні раніше, надавши їм необхідну силу на полі бою, а не виконуючи специфічний запит", – сказав він.
Воллес також порівняв відправку літаків в Україну з подарунком боліда Формули-1.
"Подарувати звичайний автомобіль, на якому ви або я могли б їздити, в порівнянні з автомобілем Формули-1, – це зовсім інша справа", – сказав він, намагаючись обґрунтувати, чому з поставками винищувачів є складнощі.