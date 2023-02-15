Остін перелічив, яку зброю на "Рамштайні" узгодили передати Україні перед наступом. ПЕРЕЛІК

Члени Контактної групи з питань оборони України єдині та сповнені рішучості продовжувати підтримку України, і вірять в успіх українських військ під час весняного наступу.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на пресконференції за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Остіна, партнери з Контактної групи бачать, що Росія перекидає на поле бою нові війська в очікуванні весняного наступу. І посилено працюють, щоб Україна мала потенціал у бронетехніці.

Він нагадав, що на початку лютого США оголосили про чергову військову допомогу Україні, зокрема про виділення систем HIMARS та боєприпасів, протитанкових снарядів. Крім того, вони виділили $1,75 млрд на зміцнення обороноздатності України, зазначив Остін.

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Міністр оборони США також повідомив, що члени Контактної групи ухвалили рішення виділити:

Bradley та Abrams - від США;

танки Challenger - від Великої Британії;

модернізовані танки - від США, Нідерландів та Чеської Республіки;

танки Т-72 - від Польщі.

Також допомога включає важливі кроки від Канади, Німеччини, Іспанії, Норвегії, Данії, Нідерландів, Польщі та Португалії щодо танків Leopard.

"Ми сьогодні чули про виділення серйозних засобів ППО. Франція та Італія спільно передадуть Україні систему ППО. Франція також оголосила про співпрацю з Австралією для виробництва боєприпасів 155 калібру", - сказав Остін.

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Він зазначив, що пріоритетом для нього та його колег є забезпечення того, щоб західні постачання зброї Україні використовувалися за призначенням і щоб були "заходи щодо запобігання розповсюдженню зброї". Голова Пентагону запевнив, що члени Контактної групи єдині та сповнені рішучості продовжувати необхідну роботу для гарантування безпеки України.