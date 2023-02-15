Резніков про поїздку Сійярто до Білорусі: Якась малеча навколо Кремля хоче знайти вигоду
Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
На питання журналіста, якого роду миру для України шукав угорський міністр в Мінську, він відповів: "Для мене це також цікаве запитання".
"Таке враження, що коли зростає антикремлівський альянс - а сьогодні 54 країни були представлені за тим столом (Рамштайн. - Ред.), - водночас якась малеча навколо Кремля намагається знайти собі якусь вигоду. На жаль, але в них якийсь паралельний світ", - сказав Резніков.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідав Мінськ 13 лютого. Перед цим він заявив, що їде до білоруської столиці, аби нібито "говорити про мир" в Україні та відразу зазначив, що "готовий до критики" такого візиту.