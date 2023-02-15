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Росіяни стягнули в Україну 97% своєї армії, - Воллес

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окупанти
Росія задіяла 97% своєї армії з метою "пробити" оборону України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

За його словами, наступальна стратегія РФ передбачала максимальну концентрацію зусиль з метою "пробити" оборону України.

Водночас, додав Воллес, "ми просто бачили спробу просування".

"Це обійшлося величезною ціною для російської армії. Зараз ми оцінюємо, що 97% російської армії - всієї російської армії - перебувають в Україні", - додав міністр оборони.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • MrStepanovM
    скажіть Японцям
  • Грицько Добрий
    Куди Молдова, Китай та Японія дивляться?! Пора звільняти свої території...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    саме так-вони хотіли української землі,вони всі на ній і подохнуть...
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