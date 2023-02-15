Росіяни стягнули в Україну 97% своєї армії, - Воллес
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Росія задіяла 97% своєї армії з метою "пробити" оборону України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
За його словами, наступальна стратегія РФ передбачала максимальну концентрацію зусиль з метою "пробити" оборону України.
Водночас, додав Воллес, "ми просто бачили спробу просування".
"Це обійшлося величезною ціною для російської армії. Зараз ми оцінюємо, що 97% російської армії - всієї російської армії - перебувають в Україні", - додав міністр оборони.