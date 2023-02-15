Російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, зафіксовано майже 50 вибухів, - Держприкордонслужба

Протягом минулої доби російські війська із застосуванням БПЛА, мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. обстріляли Юнаківську, Середино-Будську та Білопільську громади Сумщини та Семенівську громаду Чернігівщини.

Про це повідомила Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"У першій половині дня російські окупанти обстріляли територію Юнаківської громади з мінометів калібру 120-мм, пролунало з півдесятка вибухів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Нніколаєво-Дар’їно. Крім цього, противник двічі з безпілотників скинув на територію цієї ж громади по одному вибуховому заряду. На щастя обійшлося без жертв.

Середино-Будську громаду ворог обстрілював із мінометів 120 мм — загалом зафіксовано 6 прильотів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Рудська.

Також під мінометним вогнем перебувала Семенівська територіальна громада. окупанти випустили по громаді 6 мін 120-мм калібру. Вогонь відкривали з населеного пункту Оптень.

Ближче до обіду в прикордонні Білопільської громади пролунало близько трьох десятків пострілів з 30-мм станкового автоматичного гранатомета, а також черги з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.", - йдеться у повідомленні.

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