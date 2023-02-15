Новини

Велика Британія не передаватиме Україні винищувачі у найближчі місяці чи навіть роки, - Воллес

11 493129
бен,уоллес,воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що найближчим часом Британія не надсилатиме винищувачі в Україну, а зосередиться на тому, щоб Київ міг захистити себе в довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Минулого тижня президент Зеленський закликав західних союзників надати винищувачі та зброю для війни проти Росії.

"Я не думаю, що в найближчі кілька місяців або навіть років ми обов'язково передамо винищувачі", - сказав Воллес, посилаючись на практичні питання.

"Ми повинні планувати не лише боротьбу на даний момент, де ми допомагаємо Україні відбивати незаконне вторгнення Росії, але ми повинні допомагати Україні з її довгостроковою стійкістю", - додав він.

"Зараз питання полягає в тому, як ми можемо допомогти Україні допомогти самій собі і зібрати достатньо, щоб унеможливити просування Росії", - каже міністр.

Воллес зазначив, що якщо уряд подарує Україні винищувачі, він також повинен буде надати близько 200 військовослужбовців ВПС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни стягнули в Україну 97% своєї армії, - Воллес

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Alfalcon 30b8e09d
    Ти йолуп у нас при владі марадьори які новітні технології їм будуть давати

    Ви ж голосували по приколу. Ось вам і прикол
  • Владимир Сухов e5dee246
    А кому передавати ? Єрмаку, чи Татарову, мабуть Резнікову ?
  • Randall Flag da70119e
    Діють за одним шаблоном. Спочатку обнадійливі натяки. Потім заяви про відкритість до переговорів. Ну і фінал - ні, не дамо.

    Так навіщо весь цей трьоп??? Ну так сказали б одразу: нічого не отримаєте. Принаймні це було б чесно...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини