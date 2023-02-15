Росіяни не вийшли на адмінкордони Луганщини, ЗСУ тримають оборону, - Гайдай

Українські захисники тримають оборону на Луганщині, інформація про нібито вихід росіян на адмінкордони Луганщини не відповідає дійсності.

Автор: Богдан Русінко