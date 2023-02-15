СБУ викрила агента ФСБ, який "зливав" ворогу дані про оборону Миколаєва

Мешканця Врадіївки Миколаївщини російська спецслужба до негласної співпраці через заборонену соцмережу "Вконтакте".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

"За вказівкою окупантів він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Насамперед ворога цікавили точні координати українських військ та укріпрайонів в обласному центрі.

Крім того, зрадник передавав загарбникам інформацію про розташування критичної інфраструктури та її технічний стан.

Розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки й проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувало слідство, зрадника було завербовано після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресора потрапив через свою деструктивну активність у російській соцмережі, де виступав на підтримку кремлівського режиму та виправдовував воєнні злочини рашистів.

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Зрадник перебував на постійному зв’язку з блогером, який проживає в Росії й працює на ФСБ. Саме через нього він передавав розвіддані російським загарбникам. Для цього створював у Google Maps картографічні матеріали, де мітками позначав українські об’єкти та відправляв їх "зв’язковому" через анонімні месенджери.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі закритих відомостей до РФ. Під час обшуків за місцями перебування затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та смартфони із доказами листування з представником країни-агресора.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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