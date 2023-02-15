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Воллес: Світ під загрозою. Окрім України, є Китай та радикальний іслам

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що світ перебуває на траєкторії великої загрози.

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами глави Міноборони Великої Британії, світ став набагато небезпечнішим і нестабільнішим, а загроза поширюється не лише в контексті війни Росії проти України.

"Ми бачимо більш напористий Китай. Ми бачимо більш наполегливу "Аль-Каїду", групу "Аш-Шабааб" у Східній Африці. Радикалізація та ісламістський екстремізм поширюються Африкою досить швидко і широко зараз", - сказав Воллес.

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Він зазначив, що таким чином світ перебуває на траєкторії більшої загрози.

"Війна в Україні продемонструвала ціну спустошення оборонних бюджетів у всій Європі після закінчення холодної війни", - резюмував міністр.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Роман Кокоровець 01cbec24
    годуючи Україну обіцянками ви заохочуєте всіх агресорів .
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    ви самі їх вигодували...
  • Bob Fayn
    спустошення оборонних бюджетів у всій Європі .....
    а европейці що думали,сидіти попивати пиво з сосисками? Асраками!
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