Путін готується до тривалої війни, але російські еліти не вірять у перемогу, - Reuters
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Високопоставлений російський чиновник заявив виданню, що надії Путіна покращити свою репутацію виявилися марними, а втрати не варті окупованих територій.
"Попереду буде ще важче і дорожче як для України, так і для Росії. Економічні втрати такого масштабу не варті кількох завойованих територій", - зазначив співрозмовник.
Він також додав, що багато представників російської еліти поділяють таку точку зору. Проте, пропри всі геополітичні потрясіння, Путін не має політичних опонентів. І враховуючи придушення будь-якого суспільного інакомислення, диктатору не варто боятися президентських виборів, які мають відбутися в березні 2024 року.
"Я не вірю ні в великий наступ, ні в можливість перемоги Росії над усім цивілізованим світом", - сказало високопоставлене джерело, близьке до Кремля.
Через відсутність альтернативи, як зазначає видання, Путін був змушений розпочати мобілізацію. Цей процес спонукав сотні тисяч осіб тікати з Росії.
Крім того, немає альтернативи й для економіки Росії. Москва втратила значну частину газового ринку в Європі. Прогнозується, що у березні видобуток газу у РФ скоротиться.
"Західні фірми та інвестори прагнуть вийти, змусивши Росію доглядати за Китаєм як інвестора та покупця її нафти", - зазначає Reuters.