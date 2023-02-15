Десятий пакет санкцій ЄС проти РФ оцінюється в 11 млрд євро, - фон дер Ляєн

Десятий пакет обмежувальних заходів ЄС щодо РФ міститиме нові заборони у торговельній галузі та додатковий контроль над експортом технологій до Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Цей пакет загалом коштує 11 млрд євро. Ми, зокрема, пропонуємо обмеження щодо десятків електронних компонентів, використовуваних у російських армійських системах, таких як дрони, ракети, гелікоптери", - йдеться в повідомленні.

"Уперше ми пропонуємо також запровадити санкції проти іранських операторів, зокрема пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції. Наш обов'язок зробити це, наш обов'язок накласти на них санкції", - заявила фон дер Ляєн.

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