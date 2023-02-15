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Постачання танків Leopard трохи запізнилося, - віцеканцлер Німеччини Хабек

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Віцеканцлер і федеральний міністр економіки Роберт Хабек розкритикував терміни постачань німецьких танків Leopard до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Ухваливши рішення про постачання танків Leopard 1 і Leopard 2, ми робимо все, що можемо в цей момент. Трохи запізнилися, але принаймні це сталося зараз", - зазначив він.

Аргументуючи свою оцінку, віцеканцлер ФРН сказав, що всі очікують на "жахливий російський наступ".

"Росія вже активізувала атаки впродовж останніх тижнів. Час має вирішальне значення", - наголосив Хабек.

Він зазначив, що зараз Німеччина зосереджена на тому, щоб швидко доставити до України танки Leopard 2, а також танки Leopard 1 і все інше.

Також читайте: З постачанням літаків ми можемо зайти надто далеко і стати стороною війни, - віцеканцлер Німеччини Хабек

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    таке враження, що деякі політики сприймають війну як гру, яку можна на деякий час зупинити, поки вони домовляться, та оформлять всі документи...
  • Роман Кокоровець 01cbec24
    а так поспішали ... стільки відмазок було !
  • Русня Двухсотая
    Та ви шо! Не може бути!!!
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