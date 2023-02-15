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Депутати Харківської облради проголосували за перейменування села Ватутіне на Залужне

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Депутати Харківської облради проголосували за перейменування села Ватутіне Нововодолазької громади на Залужне.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомила депутатка облради Галина Куц.

Рішення про перейменування селищна рада ухвалила ще 22 листопада. Потім у громаді провели опитування щодо назви населеного пункту і найбільшу кількість голосів отримав варіант "Залужне" — на честь головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного.

14 лютого депутати проголосували за перейменування.

Тепер обласна рада направить відповідне клопотання до парламенту, де буде ухвалено остаточне рішення.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Грицько Добрий
    А звідки ти взяв шо це пов'язано з головнокомандувачем ЗСУ? Може село за лугом знаходиться і доречно його назвати Залужне. Хоча, особисто я й не протів на честь нашого головного захисника назвати...
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    А чи можна при житті вшановувати, чи не суперечить це моралі, статуту тощо?
  • Панас Стець 477f2171
    ще одного ватутіна позбулись... і слава Богу!
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