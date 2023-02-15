Основи тактичної медицини і тактичної підготовки можуть з’явитися у школах, - голова комітету ВР Бабак

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак анонсував появу в загальноосвітніх школах України курсів з основ тактичної медицини та основ тактичної підготовки, а також штатної одиниці "офіцера з безпеки".

Про це він заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Обов'язково. Над цим працює Інститут модернізації змісту освіти, який відповідає за зміст та за наповнення цих дисциплін", - сказав парламентар, відповідаючи на питання, чи з'являться в школах такі предмети, як, наприклад, "цивільний захист", "довійськова підготовка", "тактична медицина".

"Нам потрібно визначитися з концепцією, хто викладатиме ці дисципліни. Бо дуже не хочеться, щоб ми поверталися до тієї практики, яка була, коли, за всієї поваги, відставний пенсіонер розповідатиме, що зараз відбувається", - додав він.

На думку Бабака, викладання цих дисциплін можна буде реалізувати за допомогою ветеранів, які будуть після війни, або за допомогою бійців територіальної оборони.

"Тоді там будуть і основи тактичної медицини, і основи тактичної підготовки тощо. Крім того, зауважу, що і для хлопців і для дівчат усе це потрібно однаково. Тією чи іншою мірою може відрізнятися програма, але, по суті, вона має бути однаковою, тому що і хлопці мають розбиратися в медицині, і дівчата повинні мати навички поводження зі зброєю", - пояснив голова комітету.

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Крім того, він вважає, що такі предмети потрібно викладати не лише в 10-11-му класах, а й раніше, з 8-9-го, бо частина дітей після 9-го класу йде на професійну освіту.

Що стосується структури майбутньої системи безпеки у школах, Бабак наголосив, що у цьому питанні "важливо не перегнути".

"Я знаю, що зараз напрацьовується концепція безпеки в школах, яка була започаткована ще покійним міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Була максимально робоча ідея - додати в школи штатну одиницю офіцера з безпеки, який буде співробітником МВС, для того, щоб стежити за безпекою в самій школі на рівні з відеоспостереженням, тривожними кнопками. Його завдання не так прямо втручатися в усі конфлікти, як передавати за потреби інформацію в органи внутрішніх справ для швидкого реагування", - розповів голова комітету.

Водночас він заявив, що на сьогодні не йдеться про плани встановлення в школах рамок, оскільки це фінансово затратно і не вирішить жодних проблем.

"Сподіваюся, такі екстремальні і не дуже розумні речі у нас імплементувати не будуть. Щодо іншого, то безпека підвищуватиметься стовідсотково", - підсумував Бабак.

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