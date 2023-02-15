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В Росії більше не продаватимуть "Віагру"

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віагра
Американська компанія Viatris призупинила постачання в Росію препарату "Віагра" в таблетках.

Про це повідомило міністерство промисловості й торгівлі РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"У 2022 році ТОВ "Віатріс" поінформувало про зупинення постачання препарату "Віагра" у лікарській формі "таблетки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виробництво препарату "не локалізовано в Росії".

При цьому в російському міністерстві заявили, що в РФ "звичайно ж є можливість виробляти віагру на території своєї держави".

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Нагадаємо, у квітні минулого року компанія Reckitt, якій належить бренд Durex, оголосила про вихід з російського ринку. При цьому компанія вирішила продати свою частку на ринку РФ.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Алексей Королевский 35c798da
    Ну наконец-то мы дождались реальных санкций🖕👇
  • Ярослав Кийко
    Це нагадало старий анекдот:
    Сидять коло хати два діда, років під дев'яносто.
    - Гриць, а пам'ятаєш, як ми колись в армії були?
    - Так, Миколо, звісно пам'ятаю.
    - А пам'ятаєш, нам якісь пігулки давали, щоб ми на дівчат не задивлялися?
    - Так, пам'ятаю... А що?
    - Здається, починають діяти
  • jklpqrs
    Оно и не нужно. У них есть универсальное средство - бутылка. И так, и этак можно. Без всякой виагры...
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