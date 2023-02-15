Храм-МАФ УПЦ МП біля Десятинної церкви мають знести, - суд

Суд ухвалив, що Українська православна церква Московського патріархату має знести малу архітектурну форму у вигляді каплички на місці Десятинної церкви.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Ґрати.

УПЦ МП називає капличку Володимиро-Ольгинським храмом Десятинного монастиря. Вона діє з 2009 року. У 2013-му, під час президентства Віктора Януковича, церква отримала державну реєстрацію на споруду.

Але Національний музей історії України вважає, що капличку незаконно звели на його території без необхідних дозволів. Музей у 2020 році подав позов з вимогою знести конструкцію.

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Суд задовольнив позов та зобов’язав УПЦ МП знести будівлю.

"Судом встановлено, що земельна ділянка з відповідним кадастровим номером належить державі на праві власності та була передана музею. На спірній земельній ділянці збудовано каплицю. Документів, що підтверджують надання дозволів на будівництво, на введення в експлуатацію відсутні. У зв'язку з чим суд дійшов висновку, що вказана будівля є самовільною будівлею", - пояснив суддя.

УПЦ МП зобов’язали звільнити земельну ділянку площею 152 квадратних метри.

Також церква має компенсувати музею судовий збір розміром понад 4 тис. грн. та близько 30 тис. грн, витрачених на експертизи.

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Рішення можна оскаржити протягом 20 днів.

Міністр культури Олександр Ткаченко додав, що самочинно зведений "храм-маф" знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".