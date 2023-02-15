У небі України зафіксовано ворожі кулі з кутовими відбивачами, - Повітряні сили

Росіяни застосовують "дідівські методи", щоб виснажувати українську ППО.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Це дідівські методи ворог застосовує, повітряні кулі. Це не зонд, не аеростат. Це просто куля, яка несе кусок металу. Звичайно, Повітряні сили 24/7 сканують небо України, небо далеко від України, ведуть радіолокаційну розвідку повітряного простору", - зазначив він.

За словами Ігната, "відпрацьовувати" по повітряних кулях потужними засобами не будуть.

"Для чого роблять? Хочуть, щоб по них працювали, використовують їх як хибні цілі. Їм же потрібно виснажувати нашу ППО, як в боєкомплекті, так і розсіювати увагу. А ще разом з кулями можна і БПЛА використати так, щоб приховати. Наші фахівці мають великий досвід щодо збиття повітряних цілей. Що там зараз відбулося, по якому об'єкту відпрацювали, можливо такий сценарій і був, що були і кулі, і БПЛА. Зараз не маю точно (інформації. - Ред.), будемо з'ясовувати", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні у небі над Київщиною виявлено повітряні цілі, працює ППО.

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