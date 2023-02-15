Україна стане членом НАТО, але зараз варто зосередитися на гарантії перемоги у війни проти РФ, - Столтенберг
6 713105
НАТО готове бачити Україну у своїх лавах, але умовою є її перемога у розв’язаній Росією війні.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, предає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"По Україні позиція НАТО не змінилася: Україна стане членом Альянсу, але нині фокус має бути зробленим на тому, щоби гарантувати перемогу України у війні", - заявив генсек.
Для цього, зазначив він, Альянс має допомагати Україні захистити її суверенітет.