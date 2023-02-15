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Україна стане членом НАТО, але зараз варто зосередитися на гарантії перемоги у війни проти РФ, - Столтенберг

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НАТО готове бачити Україну у своїх лавах, але умовою є її перемога у розв’язаній Росією війні.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, предає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По Україні позиція НАТО не змінилася: Україна стане членом Альянсу, але нині фокус має бути зробленим на тому, щоби гарантувати перемогу України у війні", - заявив генсек.

Для цього, зазначив він, Альянс має допомагати Україні захистити її суверенітет.

Читайте: Україна стане членом ЄС за два роки, членом НАТО - після перемоги, - Зеленський

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Шо, опять НАТО не такое?

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    "Леопарды" в теплых краях обитают. Где Громы\Нептуны\Богданы?
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Очень даже "потрибно". И не нужно навязывать тут кремлевскую муйню.
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