Україна стане членом НАТО, але зараз варто зосередитися на гарантії перемоги у війни проти РФ, - Столтенберг

НАТО готове бачити Україну у своїх лавах, але умовою є її перемога у розв’язаній Росією війні.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, предає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По Україні позиція НАТО не змінилася: Україна стане членом Альянсу, але нині фокус має бути зробленим на тому, щоби гарантувати перемогу України у війні", - заявив генсек.

Для цього, зазначив він, Альянс має допомагати Україні захистити її суверенітет.

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