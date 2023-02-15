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Резніков заявив, що залишиться на посаді міністра оборони: "Це було рішення мого президента"

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зеленський,резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський попросив його залишитися на посаді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

На запитання, чи планує він залишитися на посаді міністра оборони найближчими місяцями, Резніков відповів: "Так, це було рішення мого президента".

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Був прєзідєнт "Золотий Батон", а це міністр "Золоте яєчко".
    Мєльчаєм, таваріщі.
  • Враг рода человеческого 666
    Янелох в долі.
  • Fjall_Raven
    ну прям "о мой прєзидєнт, о мой прєзідєнт! я твой адмирал яйцон" . )))
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