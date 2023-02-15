Угорщина заборонила в’їзд нардепу Верховної Ради Балозі

Народному депутату Верховної Ради кількох скликань Віктору Балозі заборонений в’їзд до Угорщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку народного депутата.

"Отримав нагороду від мілкого діяча сучасності Орбана - становлю загрозу національній безпеці Угорщини.

Показово, що угорська влада мене "злякалась" в день встановлення національного державного символу України - Тризуба, замість імперського символа "Великої Угорщини" турула на Мукачівському замку. Сприймаю таке рішення путінських прихвостней, як визнання ефективності нашої боротьби за територіальну цілісність та суверенітет України", - написав нардеп.

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