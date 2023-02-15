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Угорщина заборонила в’їзд нардепу Верховної Ради Балозі

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Народному депутату Верховної Ради кількох скликань Віктору Балозі заборонений в’їзд до Угорщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку народного депутата

"Отримав нагороду від мілкого діяча сучасності Орбана - становлю загрозу національній безпеці Угорщини.

Показово, що угорська влада мене "злякалась" в день встановлення національного державного символу України - Тризуба, замість імперського символа "Великої Угорщини" турула на Мукачівському замку. Сприймаю таке рішення путінських прихвостней, як визнання ефективності нашої боротьби за територіальну цілісність та суверенітет України", - написав нардеп. 

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Та не "обсцикайте ви собі ноги кип"ятком" - Балога просто "ніс по вітру тримає"! "Вкурив" що "повіяло з іншого боку" - от і почав "перевзуваться"...
  • Tommy Lee
    Починаю поважати Балогу.
  • Saul Goodman
    Балога хоч і бувший бандит але робить правильні дії що до супротиву окупації Закарпаття мадяротою, у цьому сенсі підтримую його усіма кінцівками...
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