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Байден із задоволенням відвідає Україну, коли буде можливість, - Зеленський

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байден,зеленський
Президент України Володимир Зеленський ухилився від відповіді на питання про можливу зустріч найближчим часом із президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми запрошували президента Байдена, і коли матиме можливість, думаю, він із задоволенням відвідає Україну. У нас сьогодні є різні засоби для спілкування", - зазначи глава держави на пресконференції після переговорів із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Байден відвідає Польщу 20-22 лютого.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Скоро будуть. Найвеличніший залишає рєзніка на своїй посаді.
  • Fjall_Raven
    вікно можливостей відкриється коли дєрьмака з його шайкой під жопу коліном на їх місце біля параші передвинуть. ну в цьому ділі даже перспектив не видно.
  • Прощай немытая раССея
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