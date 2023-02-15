Байден із задоволенням відвідає Україну, коли буде можливість, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ухилився від відповіді на питання про можливу зустріч найближчим часом із президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми запрошували президента Байдена, і коли матиме можливість, думаю, він із задоволенням відвідає Україну. У нас сьогодні є різні засоби для спілкування", - зазначи глава держави на пресконференції після переговорів із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Байден відвідає Польщу 20-22 лютого.

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