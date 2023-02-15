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Прем’єр Швеції Крістерссон прибув з візитом до Києва

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зеленський,крістерссон
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прибув з неоголошеним візитом до України.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі президент України  Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вітаю в Україні прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона. Україна і Швеція разом захищають людяність, свободу та Європу. Разом будемо й переможцями", - повідомив Зеленський.

Крістерссон відвідує Україну вперше після обрання на посаду прем'єр-міністра. 

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Fjall_Raven
    а шо дєрьмак лічно не зустрічає, а слугу свого послав? нє хворь лі какая пріключілась с дорогім руководитєлєм прєзідєнта?
  • Alexander Kravchenko 4d5299d3
    ласкаво просимо
  • Randall Flag da70119e
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