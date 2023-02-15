Прем’єр Швеції Крістерссон прибув з візитом до Києва
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Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прибув з неоголошеним візитом до України.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вітаю в Україні прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона. Україна і Швеція разом захищають людяність, свободу та Європу. Разом будемо й переможцями", - повідомив Зеленський.
Крістерссон відвідує Україну вперше після обрання на посаду прем'єр-міністра.