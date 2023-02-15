Окупанти утримують в Криму 181 українського політв’язня, 116 з них – кримські татари

Росія незаконно утримує в окупованому Криму 181 українського політв’язня, з них 116 є кримськими татарами.

Про це повідомило представництво Президента в АР Крим, інформує Цензор.НЕТ.

"Репресії та кримінальні переслідування наших громадян в окупованому Криму стають дедалі жорстокішими... Наразі представництву відомо, що рф незаконно утримує 181 політв’язня, 116 з них – кримські татари. З загального числа незаконно затриманих 40 перебувають у СІЗО в очікуванні "вироку", 123 – уже отримали "вирок" та ув’язнені, 18 – без статусу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 33 незаконно ув’язнених громадянина України — з Херсонщини та Запоріжжя, звідки їх незаконно вивезли в окупований Крим. Восьмеро наразі перебувають у Лефортово. Однак точна кількість переміщених полонених невідома.

Ще донедавна політв’язнів було 183, двоє з них – Костянтин Ширінг та Джеміль Гафаров – загинули в місцях утримання. В ув‘язненні залишаються ще десятки людей літнього віку й тих, які мають серйозні проблеми зі здоров‘ям і яким не надається належна медична допомога. Життя цих людей також перебуває під загрозою, наголосили у представництві Президента в АРК.

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