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Швеція - за створення коаліції для постачання винищувачів Україні, це не повинно розтягуватися в часі, - прем’єр Крістерссон

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крістерссон
Швеція виступає за створення міжнародної коаліції, яка б ухвалювала рішення щодо постачання винищувачів Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

"У тому, що стосується винищувачів, здається, минулого тижня, коли ми зустрічалися у Брюсселі, багато країн сказали: "Ми не виключаємо цього. Не час для такого виключення". Але маємо водночас визнати, що міжнародна коаліція, яка має бути створена, буде приймати певні кроки. Ми абсолютно розуміємо, що для України це не повинно розтягуватися в часі", - зазначив глава шведського уряду.

Коментуючи поставки шведської артилерійської системи Archer, Крістерссон відмовився називати точні дати постачання і зауважив, що існують практичні питання, пов’язані, зокрема, з підготовкою. За його словами, це відбудеться якомога швидше.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • arye z.
    Сміх сміхом, але те, що після Полтавської битви Швеція прийняла курс на миролюбність, розвиток власної країни та підтримку нейтралітету з усіма сусідами, це факт. І дотримувалася нейтралітету 300 років, за всіх російських царів, імператорів, генсеків і президентів.
    А зараз, при путіні, вирішила вийти з нейтралітету і примкнути до блоку НАТО.
    Вміє ж людина "переконувати" сусідів.
  • Имярек
    Сьогодні ввечері на всіх кацапських телепомийках: "Ані хатят атамстіть за Палтаву!"
  • Игорь Матвеев 4ee89144
    Українці і шведи - брати.
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