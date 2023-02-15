У деокупованій Снігурівці виявлено 27 тіл загиблих цивільних мешканців, - поліція

У деокупованій Снігурівці Миколаївської області правоохоронці виявила 27 загиблих цивільних мешканців, які мають ознаки насильницької смерті.

Про це під час брифінгу повідомив керівник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"У деокупованій Снігурівці виявлено 27 тіл загиблих цивільних мешканців. Всі вони мають ознаки насильницької смерті, зокрема, кульові поранення, вибухові травми тощо. Розпочато кримінальні провадження, встановлюється коло причетних до цих злочинів осіб", - сказав Казак.

При цьому він наголосив, що місць масового поховання людей тут, як у Бучі на Київщині, не виявлено. Всі тіла були в окремих могилах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бериславському районі Херсонщини ексгумовано тіла 8 цивільних, які загинули внаслідок російської агресії . ФОТО