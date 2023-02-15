У небі над Києвом виявили близько 6 повітряних куль, більшість були збиті, - КМВА

У повітряному просторі Києва виявили близько 6 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

"Попередньо, в повітряному просторі Києва було виявлено близько 6 ворожих повітряних цілей. За інформацією, яка уточнюється, це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру.



Ці об’єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. По усіх повітряних цілях працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль можливо було виявлення та виснаження нашої ППО", - йдеться в повідомленні.

У КМВА зазначили, що остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їхнього обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу решток збитих об’єктів.

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