Українські воїни чекають від Швеції САУ Archer, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про надання Швецією САУ Archer.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Швеція тільки останнім часом надала Україні оборонну підтримку на суму близько $1 млрд. Особливо наші воїни чекають на шведські Archer - одні з найкращих у світі артилерійських систем. Оборонна підтримка України - це найкращий спосіб наблизити мир", - сказав Зеленський після переговорів із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Києві.

"Значна частина переговорів була присвячена загальноєвропейським питанням. Окремо обговорили питання зміцнення ППО і у другій частині розмови обговоримо посилення санкцій", - наголосив президент.

Зеленський особливо відзначив Швецію як країну, що входить до п'яти найбільших постачальників енергетичного обладнання в Україну. "Один із пріоритетів для нас – "зелена" трансформація енергетики. Це те, де Швеція досягла вагомих результатів", - сказав він.

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