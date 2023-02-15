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Українські воїни чекають від Швеції САУ Archer, - Зеленський

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сау,archer
Президент України Володимир Зеленський повідомив про надання Швецією САУ Archer.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Швеція тільки останнім часом надала Україні оборонну підтримку на суму близько $1 млрд. Особливо наші воїни чекають на шведські Archer - одні з найкращих у світі артилерійських систем. Оборонна підтримка України - це найкращий спосіб наблизити мир", - сказав Зеленський після переговорів із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Києві.

"Значна частина переговорів була присвячена загальноєвропейським питанням. Окремо обговорили питання зміцнення ППО і у другій частині розмови обговоримо посилення санкцій", - наголосив президент.

Зеленський особливо відзначив Швецію як країну, що входить до п'яти найбільших постачальників енергетичного обладнання в Україну. "Один із пріоритетів для нас – "зелена" трансформація енергетики. Це те, де Швеція досягла вагомих результатів", - сказав він.

Також читайте: Швеція надішле Україні САУ Archer, - глава МЗС Біллстром

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Очень хорошая штука. Только наши воины были не против иметь и сотню "Богдан" с самого начала. Даже несколько десятков. Только вот их кто-то запорол.
  • Player New
    Наш БТР-4МВ1, техніка рівня НАТО, знаєте скільки зєля їх зробив? - 0. Існує в єдиному екземплярі виготовленому в 2017 році, сотню+ буцефалів теж зробили при баригах папєрєдніках.

  • Ksenia VB
    Олексій
    @Aleksluck
    ·
    4 год
    🥀"Спасибо милой Елене Козир".

    Це російський бренд дякує за рекламу їхнього одягу дружині народного депутата Укрїни від "Слуги народу" Сергія Козиря. Саме цей рашистський бренд Олена Козир обкатала на українському гірсько-лижному курорті "Буковель".
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