Прикордонники стримали спробу прориву ворога на Донеччині, ліквідували 60 окупантів

14 лютого ворог значними силами спробував прорвати бойовий рубіж оборони підрозділу Держприкордонслужби України на одному з напрямків у Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Від світанку артилерія російсько-окупаційних військ здійснила масований обстріл опорного пункту прикордонного підрозділу. По завершенню вогневої підготовки в наступ пішла піхота противника. Прикордонники визначили напрямок головного удару, здійснили маневр підрозділом й розпочали відбиття атаки", - йдеться в повідомленні.

Окупанти планували досягти успіху в штурмі через значну перевагу у живій силі.

"Декілька хвиль нападників наші оборонці зупинили вогнем з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. В битві надійне плече підтримки охоронцям кордонів надали бійці ЗСУ.

Українська артилерія вдарила по місцевості, де противник концентрував резерв для подальшого введення в бій", - зазначили в ДПСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Умереть без чужой крови на руках", - строковик з РФ Грідін наклав на себе руки, тільки б не воювати в Україні, - соцмережі. ПЕРЕДСМЕРТНА ЗАПИСКА