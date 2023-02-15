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Швеція надаватиме Україні стільки підтримки, скільки потрібно, - прем’єр Крістерссон

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крістерссон
Швеція планує надати Україні стільки підтримки, скільки необхідно - як економічної, так і військової.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

За його словами, Україна є пріоритетом зовнішньої політики та головування Швеції у ЄС.

"Путін помиляється, якщо він вважає, що час на його боці", - сказав Крістерссон.

Він нагадав, що Швеція до початку вторгнення була серед найбільших донорів. За останній рік, сказав прем'єр, підтримка перевищила 1 млрд доларів.

"Ми надаватимемо стільки підтримки, скільки потрібно як в економічному, так і в оборонному аспектах", - заявив Крістерссон.

Він зазначив також, що цього року Швеція ухвалила рішення збільшити гуманітарну підтримку України через партнерські організації ООН, Червоний Хрест.

"Ми зосередимо наші зусилля на відновленні України", - сказав Крістерссон.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Григорич 3719c178
    Звісно - з такими кольорами прапора.. Ще й під Полтавою познайомилися...
  • Colt
    У шведов есть истребители SAAB, ракеты к ним - пусть помогут нам
    организовать московитам хороший шведский секс - по самые гланды.
  • Жива1008ом альфа омега зеро 71aef17d
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