Втрати росіян зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення, - ГУР МО

Втрати ворога зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення, для противника вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей залишається пріоритетом

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація на сході. Ми зараз бачимо загострення, серйозні події на сході, звісно, навколо Бахмута, та інші напрямки, Вугледар. Власне, нічого не змінилося, відчайдушні спроби окупувати український Донбас до кінця березня", - пояснив він.

За його словами, РФ має значний мобілізаційний резерв.

"Так, часто погано озброєні та погано навчені, але їх багато. Та це не зупиняє українські сили оборони. Є плани та механізми реагування на всі виклики", - додав він.

"Втрати ворога по кількості найбільші з початку ганебної війни", - сказав він.

У ГУР МО наголосили, що ситуація на Донбасі для окупантів зараз є пріоритетною.

Водночас Юсов не виключив активізації ворожих сил на інших ділянках фронту. Він зазначив, що вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей – "мрії путінської команди".

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