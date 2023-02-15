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Втрати росіян зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення, - ГУР МО

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окупанти,втрати
Втрати ворога зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення, для противника вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей залишається пріоритетом

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація на сході. Ми зараз бачимо загострення, серйозні події на сході, звісно, навколо Бахмута, та інші напрямки, Вугледар. Власне, нічого не змінилося, відчайдушні спроби окупувати український Донбас до кінця березня", - пояснив він.

За його словами, РФ має значний мобілізаційний резерв.

"Так, часто погано озброєні та погано навчені, але їх багато. Та це не зупиняє українські сили оборони. Є плани та механізми реагування на всі виклики", - додав він.

"Втрати ворога по кількості найбільші з початку ганебної війни", - сказав він.

У ГУР МО наголосили, що ситуація на Донбасі для окупантів зараз є пріоритетною.

Водночас Юсов не виключив активізації ворожих сил на інших ділянках фронту. Він зазначив, що вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей – "мрії путінської команди".

Також читайте: Офіційними заходами з нагоди річниці війни російська влада почне нову хвилю мобілізації, - представник ГУР МО Юсов

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Валерий Викторович 39cf5cb5
  • Vadim Smirnoff 907863e4
    Наш украинский Штирлиц- гогилашвили уже скоро год, как в тылу врага !!
  • Alien Life Form
    кацапи облажалися і забули засекретити статистику БМСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) - виявилося, що за минулий рік на кацапії добавилося 200 тис інвалідів першої групи (самоварів) і ще 90 тис. справ зараз на розгляді
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