Сформовано батальйон танків Leopard 2A4 для України, - Блащак

Чотири країни (Польща, Норвегія, Канада та Іспанія) сформували батальйон танків Leopard 2A4 для України.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми говорили про коаліцію донорів танків Leopard 2. Хочу сказати, що ми завершили батальйон танків Leopard 2A4, це було завдання, яке я ставив перед собою, і воно вийшло. Долучилися до 14 танків Leopard, які передасть Польща, Норвегія (8 танків), Канада (4 танки), Іспанія (4-6 танків). Фінляндія також братиме участь у цьому проекті як донор танків для підтримки бронетанкового батальйону", - сказав Блащак після засідання НАТО міністрів оборони в Брюсселі.

Міністр підкреслив, що зараз у Польщі триває підготовка українських екіпажів на танках Leopard 2 за участю інструкторів з Канади та Норвегії.

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