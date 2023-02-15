Сформовано батальйон танків Leopard 2A4 для України, - Блащак
18 562108
Чотири країни (Польща, Норвегія, Канада та Іспанія) сформували батальйон танків Leopard 2A4 для України.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми говорили про коаліцію донорів танків Leopard 2. Хочу сказати, що ми завершили батальйон танків Leopard 2A4, це було завдання, яке я ставив перед собою, і воно вийшло. Долучилися до 14 танків Leopard, які передасть Польща, Норвегія (8 танків), Канада (4 танки), Іспанія (4-6 танків). Фінляндія також братиме участь у цьому проекті як донор танків для підтримки бронетанкового батальйону", - сказав Блащак після засідання НАТО міністрів оборони в Брюсселі.
Міністр підкреслив, що зараз у Польщі триває підготовка українських екіпажів на танках Leopard 2 за участю інструкторів з Канади та Норвегії.