Новини

На тимчасово окупованій частині Запорізької області спостерігається ротація рашистів, - Федоров

2 6951
окупанти,мелітополь
Російські загарбники проводять ротації, щоб поновити кількість солдатів через втрати.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що використані мобілізовані повертаються в Росію у чорних пакетах або відправляються "на відпочинок" у військові шпиталі. Натомість на окуповані території приганяють свіже "м’ясо" і чергових наглядачів за місцевими маріонетками.

"У гауляйтера окупованої частини Запорізької області Є.Балицького з’явилося вже два заступники.  Якщо раніше до нього приставили наглядача з Челябінська, то наразі другим став наглядач з Красноярського краю", - зазначив Федоров. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі російські окупанти влаштували судилище над жінкою, яка задонатила на ЗСУ, - мер Федоров

Автор: Марина Макєєва

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 
ТОП-новини
всі новини