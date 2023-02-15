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Виховательки київського приватного дитячого садочка катували дітей

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катування
У Києві чотири виховательки приватного корекційного дитячого садочка підозрюються у катуванні малолітніх дітей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, виховательки столичного приватного дитячого садочка, діючого за нібито методикою АВА-терапії, упродовж тривалого часу вчиняли протиправні дії відносно малолітніх вихованців закладу. Вказані дії супроводжувалися заподіянням дітям сильного фізичного болю та моральних страждань з метою покарати їх за поведінку та невиконання вказівок вихователів", - йдеться у повідомленні.

14 лютого у приміщенні дитячого закладу проведено обшуки, у ході яких вилучено документи, які мають значення для досудового розслідування. На цей час вже ідентифіковано як потерпілих трьох дітей віком від 5 до 6 років.

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За результатами слідчих дій вихователькам повідомлено про підозру (ч. 2 ст. 127 КК України) та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    приватного?
    І батьки платили чималеньке бабло за ці катування?
  • Ahmed Nunji
    Це діти з вадами розвитку. Мабуть, не могли розказати, і цим користувалися "вихователі".
  • bibi bolt
    ага, війна іде, а втебе як було пусто у голові так і залишилось: інакше б не змішував теми як совковий салат олів"є
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