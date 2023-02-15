Федоров про обшуки в MacPaw: Мені соромно, це вбиває інвестклімат країни

Очільник Мінцифри Михайло Федоров, коментуючи обшуки в IT-компанії MacPaw, заявив що йому соромно за дії правоохоронних органів.

Про це міністр написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені соромно, що деякі представники правоохоронних органів забігають в офіс та додому до власника топ-продуктової компанії України. Ця компанія створила кілька успішних продуктів для девайсів Apple. Ними користуються більше 30 млн людей по всьому світу. Не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі", - написав Федоров.

Міністр зазначив, що подібні дії правоохоронців вбивають будь-який інвест клімат в країні, особливо під час війни.

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Федоров пообіцяв підготувати новий закон про "Маски Шоу Стоп".

Нагадуємо, 15 лютого в офісі IT-компанії MacPaw та вдома у її засновника Олександра Косована відбулись обшуки через земельні ділянки, які компанія придбала в 2016-2021 роках.