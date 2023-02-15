Cмирнов про розслідування щодо свого брата: Як представник влади, я мушу діяти, виходячи саме з презумпції винуватості і доводити протилежне

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов висловив свою позицію щодо розслідування журналіста Михайла Ткача про його брата - Ігоря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Андрій Смирнов написав у фейсбуці.

Він зазначив: "В мене є "проблема". Є брат. Доросла людина 35 років, зі своїм життям, своєю сім’єю, дитиною, своїми звичками і поглядом на речі.

Людина, яка вміє сама жити і сама домовлятися. Без сторонньої допомоги.

Як і будь-який інший представник влади, я мушу діяти, виходячи саме з презумпції винуватості і доводити протилежне. Так виглядає цивілізований суспільний договір.

Увага журналістів і суспільства до будь кого з можновладців виправдана в усьому, а якісні журналістські розслідування тим більш. Але робиться це по іншому, без анонсів цих розслідуваннь на анонімному телеграм-каналі "Джокер", який належить Корбану (анонс вашого розслідування з переляку вже видалений, але збережений мною) та за довідками Портнова, які той збирав ще з вересня минулого року. З розумінням ситуації, що при бажанні, сховати будь-який актив можна набагато простіше, ніж ви собі думаєте. Адже інструментарій безмежний: від довіреностей та заповітів, до нерезидентів і трастів. Шукати і доводити це одне довге задоволення.

Але є і інше життя інших людей. З своїми сім’ями, дітьми, баченням свого майбутнього".

Смирнов продовжив: "Михайло Ткач підняв слухавку, аж щойно ви набрали мене. Я поділився з вами всією інформацією, що володію та телефоном брата. Знаю, ви теж змістовно поговорили.

Михайле, ми говорили з вами більше 10 хвилин, з моїм братом ви теж розмовляли стільки ж. Чому ви не показали відео наших розмов повністю? (Брат зберіг розмову, навідміну від мене)"

"Ви ж написали мені про "коректну розповідь історії з висвітленням всіх позицій". Тож чому ви вирізали фрагмент, де мій брат розказує вам подробиці того, як і де він продає свої автівки, як це можна перевірити і як він на цьому заробляє. Як у серпні минулого року він здав на категорію "А" і тому придбав мотоцикл, про який мріяв. Як його другий тиждень "кошмарить" його брат (так, я) за ці його придбання.

Чому так, Михайло? Бо якби мій брат купив квартиру у Києві, ви б мене пов’язували з ключовими забудовниками столиці Столаром та Ісаєнко з ОПЗЖ. Хоча знаєте, купивши він її у Львові, був шанс потрапити на Кривецького або Вову "Морду". І я б знову став героєм вашої розповіді", - зазначив заступник керівника ОП.

Смирнов підкреслив: "Михайло, я ніколи в житті не проходив навіть поруч з тим будинком, де брат купив квартиру. Я не користуюсь автівками, про які ви розповіли в сюжеті, і вам це достеменно відомо. От прям сильно достеменно.

Отже, вітаю вас, Михайле, з виходом сенсаційного розслідування. Настільки сенсаційного, що за дивним збігом обставин, портнов з вчорашнього вечора сильно тішиться. наскільки вдалою вийшла прихована кооперація.

І наостанок, але ключове. Михайле, я, як і інші, був свідком того, як ви лінчували людину, а зрештою вибачилися. Але спочатку лінчували і зробили фактично нестерпним її життя на якийсь час".

"В кінці своєї розповіді, ви розповідали про ризики, таки визнаючи право мого брата на самостійне життя. Так, я розумію, що портрет бездоганного для вас можновладця, чиновника, політика - це сирота, який проживає в комунальній квартирі і в якого немає навіть внучатих племінників. Але повернемось до ризиків - вони є. І цей ризик, Михайло, в тому, що давши себе використати один раз, це ризикує стати своєрідним стандартом", - резюмував Смирнов.

Нагадаємо, раніше журналіст Ткач повідомив, що брат заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов торік придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл.

Також Ткач опублікував пояснення звідки у його брата взялися кошти на елітну нерухомість.