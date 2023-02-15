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Ми не відмовлялися від постачання танків Києву, ми орендуємо їх у Німеччині, а там вирішили, що в ЗСУ піде інший батальйон, - Нідерланди

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Нідерланди не відмовлялися від постачання Україні танків німецького виробництва Leopard 2.

Про це заявила прессекретар уряду Нідерландів Саша Лувхофф, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Gardian.

"Нідерланди не мають танків. З Німеччиною було вирішено, що для постачання в Україну краще підійдуть танки з іншого батальйону. Якби Німеччина вирішила відправити танки з нашого двонаціонального батальйону, ми б не заперечували проти цього. Ми також не заперечуватимемо, якщо вони вирішать відправити їх пізніше", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що Амстердам розглядає можливість викупу орендованих у Німеччини танків Leopard для передачі їх Україні. Ймовірно, йдеться про 18 одиниць цієї техніки.

У свою чергу уряд Німеччини відмовив Нідерландам у постачанні орендованих 18 бойових танків Leopard 2A6 Україні.

Крім того, німецьке видання Die Welt повідомило, що уряди Нідерландів та Данії нібито оголосили, що не постачатимуть Leopard 2 Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди та Данія не надаватимуть Україні танки Leopard 2, - Welt

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Andrii Pushkarchuk b0e76318
    Побільше рєзнікових, єрмаків, буданових, смірнових, зєлєнскіх і не буде ні танків, ні літаків, ні снарядів, ні патронів. Ти шо так красти.
  • Garry Grant
    Все робиться якимись складними,обхідними шляхами. Коротше, через сраку.
  • 18c49ed2
    Не переживайте. Все будет. Обучение уже идет на всех парах. К концу марта будет около 80 шт. А до этого такие танки прорыва пока без надобности. Погода не та.
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