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Боєприпасів для зенітних установок Gepard, які використовуються в Україні, достатньо, - Пісторіус

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гепард,gepard
Запаси боєприпасів Німеччини для зенітних самохідних установок Gepard, які використовуються в Україні, "досить достатні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус журналістам у Брюсселі, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Пісторіус сказав, що запасів боєприпасів для систем Gepard німецького виробництва "має вистачити до літа".

Висловлювання міністра прозвучали через день після того, як він заявив, що Німеччина підписала контракти з компанією Rheinmetall на відновлення виробництва боєприпасів для Gepard, які вона поставила Києву.

Німеччина вже кілька місяців намагається знайти нові боєприпаси для установок, які Бундесвер зняв з озброєння 2010 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про літаки для України можна буде говорити через 3-4 місяці, - міністр оборони Німеччини Пісторіус

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    До Зеленського ні у кого питань не виникло?
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Класика, «Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!» (с)!!!
  • 5 копійок
    А інтенсивність боїв враховано?
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