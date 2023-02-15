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Столтенберг про допомогу Україні: Путін повинен зрозуміти, що він не може перемогти

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столтенберг
Президент РФ Володимир Путін має зрозуміти, що він не може перемогти у війні проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Майже через рік після свого жорстокого вторгнення Путін не подає жодних ознак того, що він готується до миру. Навпаки, він починає нові наступальні операції і завдає ударів по цивільному населенню, містах і найважливіших об'єктах інфраструктури", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що Захід має продовжувати швидко надавати Україні озброєння і снаряди.

"Путін повинен зрозуміти, що він не може перемогти, і для цього ми повинні продовжувати швидко надавати Україні зброю і боєприпаси, необхідні їй для того, щоб відвоювати територію і здобути перемогу як суверенна держава в Європі", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна стане членом НАТО, але зараз варто зосередитися на гарантії перемоги у війни проти РФ, - Столтенберг

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Светлана Круп
    ***** розуміє тільки силу, а не овече бекання. Якби ви перестали сцятися і нарешті дали Україні всю потрібну зброю, питання ***** б вже було вирішене, і тисячі наших життяів - збережені. Але ж ні.
  • Vik Tor 98802600
    при всій повазі - керівник НАТО повинен бути пітбулем або ротвейлером, а не балонкою
  • kapper
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